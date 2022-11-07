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Kışa hazırlanan Nemrut Krater Gölü’nde renk cümbüşü

07.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü, sonbaharın renkleriyle adeta saklı bir cenneti andırıyor.Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü, sonbaharın renkleriyle adeta saklı bir cenneti andırıyor.

Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla sonbahar mevsiminde bin bir renge bürünen Nemrut Krater Gölü’nün eşsiz manzarasını görmek isteyen doğaseverler ise bölgeye akın etti. Krateri ziyaret eden vatandaşlardan bazıları yürüyerek tüm tonların hakim olduğu coğrafyayı fotoğraflarken bazıları ise ağaçlara paralel uzanan yoldan araçlarıyla geçerek manzaranın tadını çıkardı.

“NEMRUT KRATER GÖLÜ KESİNLİKLE GELİP GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER”

Nemrut Krater Gölü’nü herkesin gelip görmesini istediğini dile getiren Merve Koç, “Bugün fotoğraf çekimi için Nemrut’a geldik. Nemrut Krater Gölü kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer. Sonbaharda harika fotoğraflar çıkıyor. Tatvan’a yolu düşen herkesi buraya bekleriz. UNESCO’ya aday gölümüzü inşallah koruyabiliriz. Turuncu, kırmızı ve sarı gibi doğanın her tonu burada var. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR DOĞA HARİKASI”

Nemrut Krater Gölü’nün sonbahar mevsiminde çok güzel olduğunu söyleyen Feyza Sincar ise “Batman’dan geliyorum. Nemrut’un sonbaharda çok güzel olduğunu duyduk ve görmek için geldik. Fotoğraf çektik ve gezdik. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim. Çok güzel bir doğa harikası” şeklinde konuştu.

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nemrut krater gölü

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