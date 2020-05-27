YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Siirtli çocuklar su kenarına akın etti

Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Siirtli çocuklar su kenarına akın etti

SİİRT HABERLERİ  | 27.05.2020 12:34 | Son Güncelleme

Siirt’te bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkmanın heyecanını yaşan çocuklar aileleriyle birlikte su kenarlarına giderek doyasıya eğlendi.Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanmasıyla üçüncü kez sokağa çıktı.

Siirt’te bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkmanın heyecanını yaşan çocuklar aileleriyle birlikte su kenarlarına giderek doyasıya eğlendi.
Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanmasıyla üçüncü kez sokağa çıktı. Siirt’te kısıtlamaları 4 saatliğine kaldırılan çocuklar, aileleriyle birlikte su kenarlarına akın etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından çocuklarını 3. kez dışarıya çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Mecit Baykara adlı vatandaş, çocuklarını su kenarına getirerek vakit geçirmelerini sağladığını söyledi. Baykara, "Cumhurbaşkanı tarafından 20 yaş altı çocukların Çarşamba günü saat 11.00 ve 15.00 saatleri arasında çıkışlarına izin verildi. Biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik. Çocuklarımızı Siirt’imizin güzel Botan Vadisine getirdik. Eğlendiriyoruz onları. Saatimiz dolunca da aynı şekilde evimize götüreceğiz" dedi.
Ailesiyle Botan Çayına gelerek keyifli vakit geçirdiğini belirten 14 yaşındaki Nurullah Çelik, salgının en kısa sürede bitmesi için dua ettiğini söyledi. Çelik, "Burası Botan Çayı buraya gelip yüzüyoruz. Zamanımı bu şekilde geçiriyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.
0-14 yaş arasındaki çocukların kısıtlaması saat 15.00 ile yeniden başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Siirt Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:04
Sabah
04:47
Öğle
12:14
İkindi
16:06
Akşam
19:32
Yatsı
21:08

Siirt Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Çarşı Eczanesi
Merkez
Nas Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Yeşil Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarının gözaltına alınması

HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarının gözaltına alınması

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Hakim ve savcılardan öğretmenlere seminer

Hakim ve savcılardan öğretmenlere seminer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.