Kısıtlama boyunca sokak hayvanlarına 2,5 ton mama dağıtılacak

Korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından temin edilen 2.5 ton kedi ve köpek maması hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle doğaya bırakıldı.

Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması en çok sokak hayvanlarını etkiledi. Kısıtlama nedeni ile sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı gözlendi. Bu duruma duyarsız kalmayarak harekete geçen Yozgat Valiliği, "Gözünüz arkada kalmasın, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sokaktaki sessiz dostlarımız aç kalmasın, can dostlarımız bize emanet" sloganıyla Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da talimatı ile İl Özel İdaresi tarafından 2,5 ton kedi ve köpek maması alındı. Alınan mamamlar il genelinde kısıtlamanın olduğu günlerde belirlenen bölgelere sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması için doğaya bırakılıyor.

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri de hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle Yozgat Çamlığı Milli Parkında sokak hayvanlarının beslenmesi için doğaya yaş ve kuru mama bıraktı.

İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şükrü Arslan, sokak hayvanlarının beslenmesini özel idare ekipleri olarak gönüllü gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Yozgat Valimiz Ziya Polat’ın talimatıyla İl Özel İdarimizin kaynaklarından 2.5 ton kedi ve köpek maması alındı. 13 ilçemizde ve merkezde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde hayvanların aç kalmaması için sahipsiz sokak hayvanlarına verilmek amacıyla bu mamalar alındı. Biz de bugün Yozgat Çamlığı Milli Parkında hayvanların beslenmesini yaptık” dedi.

