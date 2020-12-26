YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kısıtlama günlerinde Büyükçekmece’deki sokak hayvanları yalnız bırakılmıyor

Kısıtlama günlerinde Büyükçekmece’deki sokak hayvanları yalnız bırakılmıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.12.2020 13:51 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve restaurantlarda uygulanan kısıtlamalar sokak hayvanlarını da etkiliyor.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve restaurantlarda uygulanan kısıtlamalar sokak hayvanlarını da etkiliyor. Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu ekiplerle can dostların mama, su ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.
Sokaklarda yaşamlarını sürdüren can dostları unutmayan Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu ekiplerle can dostların mama, su ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. “Siz Evde Kalın, Can Dostlar Bize Emanet” sloganıyla her gün binlerce sokak hayvanına mama ve su servisi yapan belediye ekipleri, sağlık problemi yaşadığı tespit edilen can dostların tedavisini de yapıyor.

Barınma, beslenme ve sağlık sorunlarına geçit verilmiyor
Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostları yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, her sabah ilçe genelinde tüm mahalleleri gezerek mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının sokak hayvanlarını olumsuz etkilememesi için her türlü tedbiri alan belediye ekipleri barınma, beslenme ve sağlık sorunlarına geçit vermiyor.

Tıbbi müdahale yapılıyor
Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, bu hafta sonunda da ilçe genelinde tüm bölgeleri gezerek mama ve su dağıtımı yaptı. Veteriner Şefliği ekipleri, sağlık sorunu yaşadığı tespit edilen veya vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da can dostlara da gereken tıbbi müdahaleyi de anında uyguluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:21
Öğle
13:10
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.