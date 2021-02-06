Kısıtlama günü bile kuyruk bitmedi

Korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde temel ihtiyaçları için sokağa çıkan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kısıtlamaya saatler kala bazı iş yerleri önünde gözlemlenen uzun kuyruklara bugün de rastlandı. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı ve şehrin işlek noktalarından biri olan Vali Ali Fuat Güven bulvarında Covid-19 tedbirlerine pek de dikkat edilmeyen uzun kuyruklar görüntülendi. Temel ihtiyaçlar için saat 10.00 ila 17.00 arası uygulanan esnetme, öncesinde tedbir almayan vatandaşlar tarafından adeta suiistimal edildi. Alışveriş için esneklik uygulanan serbestliğin ilk saatlerinde bir simit fırını önünde oluşan uzun kuyruk, yasakların alışveriş bahanesiyle aşıldığını gözler önüne serdi.



