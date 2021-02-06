YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Kısıtlama günü bile kuyruk bitmedi

Kısıtlama günü bile kuyruk bitmedi

06.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlama günü bile kuyruk bitmedi

Korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde temel ihtiyaçları için sokağa çıkan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Kısıtlamaya saatler kala bazı iş yerleri önünde gözlemlenen uzun kuyruklara bugün de rastlandı.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde temel ihtiyaçları için sokağa çıkan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Kısıtlamaya saatler kala bazı iş yerleri önünde gözlemlenen uzun kuyruklara bugün de rastlandı. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı ve şehrin işlek noktalarından biri olan Vali Ali Fuat Güven bulvarında Covid-19 tedbirlerine pek de dikkat edilmeyen uzun kuyruklar görüntülendi. Temel ihtiyaçlar için saat 10.00 ila 17.00 arası uygulanan esnetme, öncesinde tedbir almayan vatandaşlar tarafından adeta suiistimal edildi. Alışveriş için esneklik uygulanan serbestliğin ilk saatlerinde bir simit fırını önünde oluşan uzun kuyruk, yasakların alışveriş bahanesiyle aşıldığını gözler önüne serdi.

Kısıtlama günü bile kuyruk bitmedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:17
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Beyda Nur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
060220211800070220210830nobetci
Beyda Nur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
060220211800070220210830nobetci
Beyda Nur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
060220211800070220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören: "Destek verildiği takdirde bütün borçları ödeyeceğiz"

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören: "Destek verildiği takdirde bütün borçları ödeyeceğiz"

Çocuklar karikatürü de ’online’ öğreniyorlar

Çocuklar karikatürü de ’online’ öğreniyorlar

Anadolu Üniversitesinden YSK’ya büyük hizmet

Anadolu Üniversitesinden YSK’ya büyük hizmet

E-Spor Akademi için çalışmalar başlıyor

E-Spor Akademi için çalışmalar başlıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir’e sessizlik hâkim

Sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir’e sessizlik hâkim

Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı

Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.