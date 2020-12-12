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Kısıtlama ihlalinden ceza uygulanan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.12.2020 18:42 | Son Güncelleme

Denizli’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları şahıs, 2 farklı hırsızlık olayından aranan şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Denizli’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları şahıs, 2 farklı hırsızlık olayından aranan şüpheli olduğu ortaya çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yiyen şahıs, gözaltına alındı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Lise Caddesi üzerinde devriye atan Yunus timleri, 2 şahsı durdurarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinde sorguların yaptığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasına uymamalarının sebebini sordu. Herhangi bir gerekçe gösteremeyen 2 şahsa ceza işlemi uygulanacağı sırada Hasan S.’nin (27) 2 farklı hırsızlık olayından arandığı ortaya çıktı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlemi uygulanırken Hasan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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