YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik

Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik

ORDU HABERLERİ  | 27.12.2020 15:20 | Son Güncelleme

Ordu’da, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.Tüm Türkiye’de hafta içi saat 21.00-05.00 arasında uygulanan ve hafta sonu tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddelerde ıssızlık yaşanıyor.

Ordu’da, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.
Tüm Türkiye’de hafta içi saat 21.00-05.00 arasında uygulanan ve hafta sonu tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddelerde ıssızlık yaşanıyor. Ordu’da, kış mevsiminde yaşanan yazdan kalma günlerde, vatandaşların ilgi gösterdiği alanlarda sessizlik hakim. En işlek caddeler ve sahil bandında, normal günlerde insan yoğunluğu yaşanırken, kısıtlama sürecinde ise sessizlik oluyor.
Güneşli havanın etkisini gösterdiği Ordu’da insanların, büyük oranda kısıtlamaya uyduğu görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Ordu Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:45
Öğle
12:35
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:40

Ordu Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Altaş Eczanesi
Altinordu
Deniz Eczanesi
Altinordu
Şeyma Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Merkez Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Çağdaş Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Sağlık Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.