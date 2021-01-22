Kısıtlamada boş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 21:30 sıralarında Karesi ilçesi Bağlar Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutluhan G. iradesindeki 10 ACV 549 ile Muhammet S.’nin kullandığı otomobil ile 45 UP 641 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs durağına çarparak takla atan 10 ACV 549 plakalı araç, boş araziye uçtu. Meydana gelen olayda 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

