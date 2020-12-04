YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kısıtlamada sokak hayvanları Büyükşehir’e emanet

Kısıtlamada sokak hayvanları Büyükşehir’e emanet

MUĞLA HABERLERİ  | 04.12.2020 17:12 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. ‘Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet’ sloganıyla sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Covid-19 virüsünün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle ‘Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet!’ sloganıyla sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan Büyükşehir ekipleri, Covid-19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

Muğla Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:02
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Ela Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.