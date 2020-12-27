Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar

Pandemi tedbirleri dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, çalışma izniyle dışarıda olan vatandaşların araçlarında oluşabilecek sorunlar işlerini aksatıyor. Eskişehir’de bunu gören bir firma ise aldıkları izinle vatandaşın imdadına yetişerek, evlere ya da yolda kalanlara akü servisi dahi yapmaya başladı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi’nde otomotiv sektöründe hizmet veren bir firmanın işletme müdürü Ali Çürü, sanayi esnafının genelinin kapalı olduğu hafta sonu, çalışma izni olup dışarıda olan insanların araçlarında oluşabilecek sorunlarda onlara yardımcı olduklarını belirterek, “Otomotiv sektöründe tamirat, yedek parça, akü ve lastik hizmetleri veriyoruz. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde çalışma izni olup dışarıda hizmet veren kişilerin araçlarında oluşabilecek ani sorunlar için bizde onlara hizmet veriyoruz. Emniyet araçları, ambulanslar, çekiciler gibi acil durumlarda kullanılan araçların anlık ve küçük çaplı sorunlarında yardımcı oluyoruz ki halka hizmet devam edebilsin” dedi.