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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

20.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'ndeki turistler, kayak yaparak gönüllerince eğleniyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu kayak yaparak değerlendiriyor.

Lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, salgın kurallarına uyarak kayağın keyfini çıkarıyor.

Turistler aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Kar kalınlığının 125 santimetreye ulaştığı Palandöken, Rusya, Ukrayna, Moldova ve Çin'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ordu, Edirne, Trabzon ve çevre illerden misafirleri ağırlıyor.

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