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Kısıtlamayı ihlal eden 52 kişi hakkında işlem yapıldı

25.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı.Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da Cuma gecesinde başlayan ve 56 saat kesintisiz süren sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yasağın sorunsuz şekilde uygulanması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı.
Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da Cuma gecesinde başlayan ve 56 saat kesintisiz süren sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yasağın sorunsuz şekilde uygulanması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Önlem kapsamında kısıtlamaya uymayanlar hakkında ise polis tarafından yasal işlem yapılarak haklarında tutanak tutuldu. Bu kapsamda kent merkezinde 46, Dinar ve Sultandağı ilçelerinde 2, Evciler ve Bolvadin ilçelerinde ise birer kişiye olmak üzere toplamda 52 kişi hakkında tutanak tutulduğu belirtildi.

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Dönmez Eczanesi
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