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"Kitap oku" çağrısı karşılık bulan Konyaaltı, sürprize hazırlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 31.03.2020 16:45 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in evde kalarak kitap okuma çağrısı, kartopu gibi büyüdü.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in evde kalarak kitap okuma çağrısı, kartopu gibi büyüdü. Çağrının olumlu yanıt bulmasının ardından Esen, kitapseverleri yakın zamanda güzel bir sürprizle sevindireceklerini açıkladı.
Korona virüs salgını nedeniyle zaruri durumlar dışında vatandaşların evde kalmasına yönelik tavsiyede bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hafta sonu yeni bir çağrıda bulundu. Başkan Semih Esen, belediyenin sosyal medya hesaplarından, ‘Evde Yapacak Çok Şey Var’ etiketiyle ‘Bu pazar yeni bir kitaba başla’ tavsiyesinde bulundu. Başkan Esen’in bu çağrısı kısa sürede olumlu yanıt buldu. Antalya’da yaşayanlar, sosyal medyada birbirlerini etiketleyerek okuduğu kitapları paylaştı ve yine etiketlediği kişiye kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Kartopu gibi büyüyen kampanyaya kısa sürede yüzlerce kişi katıldı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, özellikle Konyaaltı’nda yaşayanların kitap okumaya yönelik paylaşımlarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Bu olumsuz günleri birlikte aşacaklarını kaydeden Esen, evde kalmanın bu kötü günleri geride bırakmanın önemli adımlarından biri olduğunu dile getirdi. Evde kalmak için birçok neden yaratılabileceğini belirten Esen, “Kitap okumak, film seyretmek, çocuklarla zaman geçirmek evde yapabileceğimiz basit ama çok önemli etkinliklerdir. Konyaaltı’mızda sosyal medyada kitap okuyanları görmek bana büyük keyif verdi. Bu okuma alışkanlığımızın sürmesi için çok güzel bir sürprizimizi yakında vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

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