Kitap Okuma Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Van’ın İpekyolu Belediyesi; kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek ve seçkin eserlere ilgiyi artırmak için düzenlediği ‘Kitap Okuma Yarışması’ sonuçlandı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, dünyanın ve Türkiye’nin mücadele ettiği yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik "Okuyan İnsan En Güçlü İnsandır" sloganı ile hayat geçirdiği Kitap Okuma Yarışması’na katılımlar 25 Haziran 2020 Perşembe günü sona ermişti. Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışma, www.sinav.ipekyolu.bel.tr sitesi üzerinden 17 Temmuz 2020 Cuma günü 20.00 - 21.00 saatleri arasında online olarak yapıldı.

Yarışmacılar, İpekyolu Belediyesi tarafından belirlenen edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Mustafa Kutlu’nun “Ya Tahammül Ya Sefer”, Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları”, Refik Halid Karay’ın “Memleket Hikayeleri” ile Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” ve Edmondo De Amicis’in “Çocuk Kalbi” kitaplarını kendileri temin etmek suretiyle okuyarak yarışmaya katıldılar.

Yarışmada 76 doğru ile Özgür Acar birinci, 68 doğru ile Barış Dinçer ikinci, 68 doğru ile (süre baz alınarak) Ela Naz Yurtsever üçüncü, 67 doğru ile Zülal Demirbaş ise dördüncü oldu. Yarışmada dereceye giren birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye fotoğraf makinesi, dördüncüye ise bisiklet verilecek. Kitap okuma yarışmasına katılan herkesin www.sinav.ipekyolu.bel.tr sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle sınav sonuçlarına ulaşabilecekleri belirtildi.

Ayrıca, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün bu tür etkinliklerini yıl boyunca sürdüreceği bildirildi.

