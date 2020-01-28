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Kitap sayfalarından oluşan gelinlik satıldı, geliri Elazığ’a bağışlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ‘Çocuklar gelinlik giymesin, okula gitsin’ projesi kapsamında kitap sayfalarından tasarlanan gelinliği, açık arttırmayla sanatçı Hatice 15 Bin TL’ye aldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ‘Çocuklar gelinlik giymesin, okula gitsin’ projesi kapsamında kitap sayfalarından tasarlanan gelinliği, açık arttırmayla sanatçı Hatice 15 Bin TL’ye aldı. Elde edilen gelir AFAD aracılığı ile Elazığ’daki depremzedelere bağışlandı.
Fethiye’de yaşayan Altın Kalem ödüllü yazar Yiğit Caner Ertoşi, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi.
Yazarın ‘Kül Tablası’ isimli kitabının sayfaları kullanılarak tasarlanan gelinlik, yeminli tercüman Aslıhan Baydar tarafından sergilendi.
Yazar Ertoşi, büyük ilgi gören gelinliği önceki gün internetten açık arttırmayla satışa sundu. Gelinliği 15 bin liraya şarkıcı Hatice satın aldı. Elde ettiği geliri korunmaya muhtaç çocuklar için bağışlamayı planlayan Ertoşi, geçen 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası kararını değiştirdi. Ertoşi, 15 bin lirayı, Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla depremzedelere bağışladı.

Projeyi küçük yaşta gelin olan çocuklara dikkat çekmek için başlattıklarını anlatan Ertoşi, gelinliğin kitap sayfalarından oluştuğunu ve 48 metre duvak uzunluğuyla dikkat çektiğini söyledi. Büyük ilgi gören gelinliği sosyal medya hesaplarından açık arttırmayla satışa sunduğunu aktaran Ertoşi, “Açık arttırmaya birçok sanatçı arkadaşım katıldı. Ancak en yüksek teklifi sanatçı Hatice verdi. Gelinliğin satışından 15 bin lira elde ettik. Elde edilen geliri AFAD aracılığıyla Elazığ’da depremden zarar gönderenlere bağışladık. Umarım bu yardım hem depremzedelerimize bir nebze ilaç, hem de dikkat çekmek istediğimiz küçük yaştaki çocukların evlendirilmesinin son bulmasına vesile olur.” diye konuştu.

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