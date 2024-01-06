Kıvanç Tatlıtuğ ile reklamda yer almıştı! Sara Sampaio siyah ve beyaz bikinisiyle pozlarını paylaştı: Fit haliyle göz kamaştırdı!

Portekizli model Sara Sampaio sosyal medyayı aktif kullanıyor. Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı reklam filmi ile tanınan Victoria's Secret modeli Sara Sampaio şu sıralar tatilde.
32 yaşındaki ünlü isim, siyah ve beyaz bikinileriyle ayrı ayrı verdiği pozları 8.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştı.
Fit haliyle görenleri kendine hayran bırakan Sampaio, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
Sosyal medya kullanıcıları, güzel modelin binlerce beğeni alan tatil fotoğraflarına yorum yağdırdı.