Kivi üreticileri hibe desteklerinin sürmesini istiyor

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivi üreticilerine sağlanan hibe desteklerinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada kivinin Ordu'yu çok sevdiğini belirterek, üretim miktarının her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Ordu açısından oldukça önemli olan kivinin rekoltesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Uzunlar, bu konuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının önemli destekler sağladığını vurguladı.

Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında geçen yıl 500 dekar alanda modern kivi bahçelerinin oluşturulması için üreticilere hibe verildiğini aktaran Uzunlar, bölge açısından oldukça önemli olan desteklemelerin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Uzunlar, bin dekar arazinin şu anda kivi yetiştirilmesi için uygun ve hazır durumda olduğu bilgisini vererek, "Eğer bin dönüm araziyi daha kivi ile buluşturabilirsek ilimizde fındıktan sonra üreticilerimiz çok ciddi anlamda kazanç sağlamış olur." dedi.