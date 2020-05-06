YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Kivi üreticileri hibe desteklerinin sürmesini istiyor

Kivi üreticileri hibe desteklerinin sürmesini istiyor

ORDU HABERLERİ  | 06.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar: - "Eğer bin dönüm araziyi daha kivi ile buluşturabilirsek ilimizde fındıktan sonra üreticilerimiz çok ciddi anlamda kazanç sağlamış olur"

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivi üreticilerine sağlanan hibe desteklerinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada kivinin Ordu'yu çok sevdiğini belirterek, üretim miktarının her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Ordu açısından oldukça önemli olan kivinin rekoltesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Uzunlar, bu konuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının önemli destekler sağladığını vurguladı.

Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında geçen yıl 500 dekar alanda modern kivi bahçelerinin oluşturulması için üreticilere hibe verildiğini aktaran Uzunlar, bölge açısından oldukça önemli olan desteklemelerin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Uzunlar, bin dekar arazinin şu anda kivi yetiştirilmesi için uygun ve hazır durumda olduğu bilgisini vererek, "Eğer bin dönüm araziyi daha kivi ile buluşturabilirsek ilimizde fındıktan sonra üreticilerimiz çok ciddi anlamda kazanç sağlamış olur." dedi.

İki kurum tarafından üreticilere sağlanan hibe destek oranının yüzde 80'leri bulduğunu belirten Uzunlar, kivi fidanı, kazık ve tel gibi malzeme desteğini duyan herkesin kivi üretimine yönelmeye başladığını söyledi.

Geçen sezon il genelinde 7 bin tonun üzerinde kivi rekoltesine ulaşıldığını hatırlatan Uzunlar, verilen desteklerle birlikte bu miktarın ciddi oranda artacağına işaret etti.

Uzunlar, birlik olarak il genelinde ilk etapta yıllık üretim miktarını 15 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini aktararak, "Eğer desteklemeler bu şekilde sürerse hedeflediğimiz 15 bin ton rakamını buluruz. Hedefimiz üretim miktarında Türkiye'de ilk sırayı alabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kivi fiyatının yeni sezonda üreticisinin yüzünü güldüreceğini söyleyen Uzunlar, birçok ilde kivi stokların bittiğini, yeni mahsulün geçen yıllarda olduğu gibi hasat edilmeden dalında satılacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Hibe desteği Kivi Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar Ordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

Ordu Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:13
Öğle
12:30
İkindi
16:23
Akşam
19:37
Yatsı
21:11

Ordu Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Elif Eczanesi
Altinordu
Koçak Eczanesi
Altinordu
Şimşek Eczanesi
Altinordu
Fatsa Eczanesi
Fatsa
Yıldız Eczanesi
Fatsa
Atik Eczanesi
Unye
Yalı Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ordu'da iş kazası: 1 ölü

Ordu'da iş kazası: 1 ölü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Altınordu Belediyesinden yöresel sözlerle "Evde kal" çağrısı

Altınordu Belediyesinden yöresel sözlerle "Evde kal" çağrısı

Aleviler İle Sünniler İftarda Buluştu

Aleviler İle Sünniler İftarda Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.