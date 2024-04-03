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Kıyafet hırsızları güvenlik kamerasında

İHA İHA
03.04.2024 14:17
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Aksaray’da giyim mağazalarından kıyafet deneme bahanesiyle kıyafet çalan 6 şüpheli güvenlik kamerasına yakalanırken, polisin yaptığı operasyonla yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde bir giyim mağazasında kıyafet hırsızlığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvelik kameralarından başlattığı incelemede 6 şüphelinin de kimliğini tespit etti. İkamet adresleri de tespit edilen şüphelilere yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Ş.Ö. (57), F.A. (17), T.Ç. (23), P.Ç. (20), O.Ş. (18) ve B.Ş. (16) isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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