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Kız arkadaşının evine tabancayla ateş ederek bir kişiyi yaralayan sanığa ceza

22.09.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kız arkadaşının evine tabancayla ateş ederek bir kişiyi yaralayan sanığa ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yabancı uyruklu kız arkadaşının evinin penceresine tabancayla ateş ederek bir kişiyi yaralayan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık avukatı hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık C.Ö. ile müştekiler A.E. ve N.B. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, esasa ilişkin savunmasında, müvekkilinin yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık C.Ö'ye "yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay, "mala zarar verme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Yabancı uyruklu kız arkadaşı N.B. ile telefonda tartışan C.Ö, 8 Nisan 2021'de merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan evine giderek dışarı çağırmış, N.B'nin dışarı çıkmaması üzerine tabancayla pencere camından içeriye ateş edip kaçmıştı.

Olay sırasında evde bulunan A.E. yaralanmış, tutuklanan C.Ö. ise önceki celsede tahliye edilmişti.

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