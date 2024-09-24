Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu başlamadan görüntüler sızdı! Peçeli hali sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen ve izlenme rekorları kıran Kızıl Goncalar şimdilerde yeni sezonuyla büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar 30 Eylül'de yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Dizi için heyecanlı bekleyiş sürerken dizi daha yayınlanmadan görüntüleri ifşa oldu.

PEÇELİ HALİ ŞAŞIRTTI

Bir sosyal medya kullanıcısı Kızıl Goncalar'ın setine denk geldi ve o anları kayıt altına aldı. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Zeynep Tezel'in peçeli hali herkesi şaşırttı.

BOMBA İDDİA...

Bu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Zeynep karakterinin yeni sezonda Vahit'le evlendirildiği ve onun tarikatına katıldığı ididası gündeme geldi.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Bu ne Zeynep peçeli', 'Zeynep ile Vahit aynı karede mi?', 'Ne oluyor bu dizide?', 'Çok heyecanlandım' gibi yorumlar yapıldı.