Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş O Ses Türkiye tarzıyla adından söz ettirdi

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin başrol oyuncularından Mina Demirtaş, özellikle Zeynep rolüyle büyük bir beğeni topladı ve kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Genç yaşına rağmen gösterdiği güçlü oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mina Demirtaş, izleyiciler tarafından takdirle izleniyor.

Kızıl Goncalar'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Demirtaş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıktı. Mina Demirtaş'ın O Ses Türkiye pozları ise sosyal medyada defalarca kez paylaştı.

17 yaşına girmeye hazırlanan Mina Demirtaş'ın sade ve şık seçimi büyük beğeni aldı.

MİNA DEMİRTAŞ YAŞI

2008 doğumlu olan Mina Demirtaş'ın boyu 1.65 metre, kilosu ise 50 kilogramdır.