Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağıyor

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan oyuncuların özel hayatları da merak ediliyor. SOn dönemde adından söz ettiren Mina Demirtaş da bu isimlerden biri.

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep rolüyle başarılı bir performans sergileyen Mina Demirtaş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Demirtaş, genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculukla dikkatleri üzerine çekiyor.

Gelecek vadeden bu genç yetenek, 2008 doğumlu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 17 yaşına girmeye hazırlanan Mina Demirtaş, yılbaşı gecesi O Ses Yılbaşı Özel'de seyirci karşısında olacak.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekiyor. Genç yeteneğin pozlarına beğeni yağıyor.

OKULDAN ÇIKIP SETE GİDİYOR

Elle için pozlar veren Mina Demirtaş hem eğitim hem de kariyeri hakkında "İtiraf etmeliyim ki biraz yorucu oluyor ama bu tempodan şikayet etmiyorum. Hem okulda hem sette mutluyum çünkü. Okuldan çıkıp sete gidiyorum, set aralarında ders çalışıyorum. İyi bir denge oluştu bence" dedi.

Demirtaş bir süre önce ödül törenindeki şu sözleriyle takdir toplamıştı:



"Biz hepimiz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bence bizim gibi vatanına ve Cumhuriyete bağlı gençler olduğu müddetçe yani bizler olduğumuz sürece umudumuzu kıramayacaklar, bunu da söylemek istedim."