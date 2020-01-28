YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Kızılay Ağrı Şubesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

Kızılay Ağrı Şubesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

AĞRI HABERLERİ  | 28.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki depremzedeler için Kızılay Ağrı Şubesi yardım kampanyası başlattı.Ağrı’da Kızılay Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri Çarşamba günü Elazığ’a gönderilecek.Ağrılıların kendilerini arayarak, yardımda bulunmak istediklerini ve bunun üzerine yardım kampanyası başlattıklarını belirten Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada: "Cuma günü saat 20.55’te 6.8 şiddetinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden sonra Kızılay Ağrı Şubesi olarak, neler yapabiliriz?

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki depremzedeler için Kızılay Ağrı Şubesi yardım kampanyası başlattı.
Ağrı’da Kızılay Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri Çarşamba günü Elazığ’a gönderilecek.
Ağrılıların kendilerini arayarak, yardımda bulunmak istediklerini ve bunun üzerine yardım kampanyası başlattıklarını belirten Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada: "Cuma günü saat 20.55’te 6.8 şiddetinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden sonra Kızılay Ağrı Şubesi olarak, neler yapabiliriz? diye hemen Genel Merkez ile görüştük. Arkadaşlarımız zaten olay yerindeydiler. Bizlerde gelen yardım talepleri doğrultusunda kampanya başlattık. Cumartesi günü yardım kampanyasına başladık. Bu kampanyamızla ilgili durum çok farklı bir şekilde işledi aslında. Vatandaşlarımızın isteği üzerine bizde yardım kampanyasını başlattık" dedi.
"Kız çocukları kumbaralarındaki harçlıklarını yolladı"
Ayrıca 3 küçük kız çocuğunun da kendileri aracılığı ile kumbaralarındaki biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesine göndermek istemelerinin çok güzel bir davranış olduğunu ifade eden Tatlı: "Arkadaşlarımız şuan 3 araçla sahadalar. Esnaf ve vatandaşlarımızdan telefonlar geliyor. Nerden malzeme alınacaksa arkadaşlarımız hemen oraya gidiyor. Vatandaşlardan bazıları malzemeleri direk buraya getiriyor. Dün 3 kız çocuğumuz kumbaralarında biriktirmiş oldukları 150 TL’lik harçlıklarını Şubemize getirip teslim ettiler. Fransa’da yaşayan Ağrılı Yasemin adında küçük bir kızımız da 50 Euro para desteğinde bulundu. Gelen paketlerin içinde çocuklara çikolata gönderen ablalarımız var. Bu hassasiyetle insanlarımız yaklaşıyor. Bizde bu konuda aracıyız. Kızılay halkımızın yanında, sahada. İlçelerden aşırı bir talep olunca çıkarmayı düşündüğümüz Tırımızı Çarşamba gününe erteledik. Çarşamba günü, battaniye, gıda, ısıtıcı, çocuk bezi, su vs. toplanan tüm malzemeleri Elazığ’a sevk edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ağrı’da soğuk hava hayatı felç ettiAğrı’da soğuk hava hayatı felç etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Aydın’da şaşırtan kaza

Aydın’da şaşırtan kaza

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Ağrı Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:26
İkindi
15:04
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Ağrı Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Demir Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Sahın Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Okan Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni bina

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni bina

35 Yıllık Ustanın İsyanı: "hazır Semaver Ve Mangal Alıyorlar"

35 Yıllık Ustanın İsyanı: "hazır Semaver Ve Mangal Alıyorlar"

Ziraat Mühendisi Kalorifer Kazanı Üretti

Ziraat Mühendisi Kalorifer Kazanı Üretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.