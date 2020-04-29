YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kızılay Bornova’da 2 bin aileye iftar yemeği dağıtıyor

Kızılay Bornova’da 2 bin aileye iftar yemeği dağıtıyor

İZMİR HABERLERİ  | 29.04.2020 22:05 | Son Güncelleme

Kızılay Bornova Şube Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla her gün 2 bin aileye iftar yemeği dağıtılıyor.Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa bölgesine hizmet veren Bornova Kızılay Şube Başkanlığı tarafından korona virüs salgın hastalığı ve Ramazan ayı dolayısıyla yapılan yardım faaliyetleri artarak devam ediyor.

Kızılay Bornova Şube Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla her gün 2 bin aileye iftar yemeği dağıtılıyor.
Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa bölgesine hizmet veren Bornova Kızılay Şube Başkanlığı tarafından korona virüs salgın hastalığı ve Ramazan ayı dolayısıyla yapılan yardım faaliyetleri artarak devam ediyor. Ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında Bornova’da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıttıklarını belirten Bornova Kızılay Şube Başkanı Cemil Kurkut, Ramazan ayı boyunca 60 bin aileye iftar yemeği dağıtacaklarını kaydetti. Kurkut, “Kızılay Bornova Şube Başkanlığı olarak hem korona virüs salgın hastalığı hem de Ramazan ayı dolayısıyla faaliyetlerimizi arttırdık. Önceki yıllarda kurduğumuz Ramazan sofralarında hemşerilerimizle Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşayabiliyorduk. Ancak pandemiden dolayı sofralarımıza gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine biz gidiyoruz. Bornova Belediyemizin de katkıları ile her gün 2 bin aileye iftar yemeği dağıtıyoruz. Yardım faaliyetlerimize katkıda bulunan hayırseverlerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Şube Başkanı Kurkut, ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara da protein sepeti hazırladıklarını belirterek, “Sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza protein paketleri hazırladık ve dağıtımlarına başladık. Ayda 2 defa olmak üzere büyüklerimize verip, hayır dualarını alacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü

Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Su kanalı kenarında alev alan sazlıklar kısa sürede söndürüldü

Su kanalı kenarında alev alan sazlıklar kısa sürede söndürüldü

Cenaze için Erzurum'a gelip 43 kişiye Kovid-19 bulaştırdılar

Cenaze için Erzurum'a gelip 43 kişiye Kovid-19 bulaştırdılar

ETÜ’de "Geleceğe Nefes" projesiyle yeni fidanlar toprak ile buluştu

ETÜ’de "Geleceğe Nefes" projesiyle yeni fidanlar toprak ile buluştu

Büyükçekmece’de hasar gören binaların yıkımına devam edildi

Büyükçekmece’de hasar gören binaların yıkımına devam edildi

İzmir Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:08
Yatsı
21:34

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Deva Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.