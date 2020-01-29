YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kızılay Karatay Şubesinden Elazığ’a yardım tırı

Kızılay Karatay Şubesinden Elazığ’a yardım tırı

KONYA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Konya’da, Karatay Kızılay Şubesi tarafından hazırlanan bir tır yardım malzemesi Altınekin Taşıyıcılar Kooperatifinin desteğiyle Elazığ’a gönderildi.Elazığ, depremin yaralarını sarmaya çalışırken, depremzedelere tüm Türkiye’den yardım eli uzanmaya devam ediyor.

Kızılay Karatay Şubesinden Elazığ’a yardım tırı

Konya’da, Karatay Kızılay Şubesi tarafından hazırlanan bir tır yardım malzemesi Altınekin Taşıyıcılar Kooperatifinin desteğiyle Elazığ’a gönderildi.
Elazığ, depremin yaralarını sarmaya çalışırken, depremzedelere tüm Türkiye’den yardım eli uzanmaya devam ediyor. Kızılay Karatay Şubesinin yardımseverler desteğiyle hazırladığı bir tır yardım malzemesi de bölgeye ulaştırılmak üzere Konya’dan yola çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençlerin de desteğiyle yola çıkan tırda, ağırlıklı olarak battaniye, ısıtıcı, yatak gibi malzemeler bulunuyor. Kızılay Karatay Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Küçük, bölgede en fazla yatak ve ısıtıcıya ihtiyaç olduğunu söyledi. Küçük, “Elazığ’daki kardeşlerimiz için battaniyeler, yataklar ve ısıtıcıları yardımseverlerden topladık. Bu eşyaların deprem bölgesine teslimi için tırımız yola çıkıyor. Kızılay Genel Merkezimizin hazırladığı depolara bu eşyaları teslim edeceğiz. Genel Merkezimizle istişare ederek ihtiyaçların tespitini sağlayıp gerekli eşyaları ona göre temin ettik” dedi.
Yardım tırında, 80 ısıtıcı, 100 battaniye, 20 yatak, 10 baza, 100 yastık, 15 su ısıtıcı bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Konya Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
07:50
Öğle
13:08
İkindi
15:52
Akşam
18:16
Yatsı
19:34

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Altay Eczanesi
Karatay
Elif Sevde Eczanesi
Karatay
İplikçi Eczanesi
Karatay
Nenehatun Eczanesi
Karatay
Akıncılar Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Sena Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Başkan Altay, Karayolları Camisi’nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Altay, Karayolları Camisi’nde vatandaşlarla buluştu

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Kulu’da 8 Bin 73 Öğrenci Karnelerini Aldı

Kulu’da 8 Bin 73 Öğrenci Karnelerini Aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.