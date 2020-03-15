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Kızılay kütüphane kurmaya devam ediyor

ADANA HABERLERİ  | 15.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ı Adana Şubesi, kentin çeşitli okullarında kütüphaneler kurmaya devam ediyor.Kan ve kök hücre bağışı, muhtaçlara çeşitli gıda, giyim ve temel ihtiyaç ürünleri yardımı gibi bir çok kampanyaya imza atan Kızılay Adana Şubesi, eğitime verdiği desteği de sürdürüyor.Öğrencilere yaptığı Kızılay eğitimleri yanı sıra, ihtiyacı olan okullara da kütüphane kuran Kızılay Adana Şubesi, dünyaca ünlü İslam Bilimci Prof.

Kızılay kütüphane kurmaya devam ediyor

Türk Kızılay’ı Adana Şubesi, kentin çeşitli okullarında kütüphaneler kurmaya devam ediyor.
Kan ve kök hücre bağışı, muhtaçlara çeşitli gıda, giyim ve temel ihtiyaç ürünleri yardımı gibi bir çok kampanyaya imza atan Kızılay Adana Şubesi, eğitime verdiği desteği de sürdürüyor.
Öğrencilere yaptığı Kızılay eğitimleri yanı sıra, ihtiyacı olan okullara da kütüphane kuran Kızılay Adana Şubesi, dünyaca ünlü İslam Bilimci Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yaptırılan orta okula yeni bir kütüphane kurdu.
Yüzlerce önemli eserden oluşan kitap arşivinin bağışlandığı Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulunun yeni kütüphanesine “Türk Kızılay Kütüphanesi” aldı verildi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu Müdürü Okan Damar, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışta konuşma yapan Ramazan Saygılı, “Dünyaca ünlü bilim insanının adının verildiği bu okula biz de Kızılay olarak bir kütüphane yaparak destek vermek istedik. Tüm dünyada, eserleriyle ülkemizi onurlandıran Prof. Dr. Fuat Sezgin’in arını taşıyan bu okuldan yeni bilim insanlarının çıkması bizleri gururlandırır. Öğrencilerimizin kurduğumuz kütüphaneden azami olarak faydalanmalarını temenni ediyorum. Okuyan, üreten, bilgili, öğrenmeye doymayan bir neslin yetişmesine ufak da olsa katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Saygılı, tüm Kızılay dostlarına kan, kök hücre, gıda, giyim ve temel ihtiyaç bağışlarının yanı sıra kitap yardımı İçin de çağrıda bulundu.

Kızılay kütüphane kurmaya devam ediyor

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