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Kızılay Şehidinin ismi Ordu’da yaşatılacak

23.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Suriye’de şehit düşen Türk Kızılay personeli Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın ismi Ordu ilinde Türk Kızılay tarafından açılan özel eğitim sınıfında yaşatılacak.14 Eylül 2020 tarihinde Suriye’nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman’ın adı Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir ortaokulda yaşatılacak.

Suriye’de şehit düşen Türk Kızılay personeli Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın ismi Ordu ilinde Türk Kızılay tarafından açılan özel eğitim sınıfında yaşatılacak.
14 Eylül 2020 tarihinde Suriye’nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman’ın adı Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir ortaokulda yaşatılacak. Kızılay Fatsa Şubesi, Kızılay Şehidi Mehmet Arif Kıdıman’ın adına Ordu’nun Çamaş ilçesinde bir özel eğitim sınıfı açtı.
İlçede bulunan 100. Yıl Şehit Mustafa Nehir Ortaokulu’nda şehit Kızılaycı için açılan 9 kişilik özel eğitim sınıfında hafif ve orta düzeyde öğrenim bozukluğu yaşayan öğrencilere uzman eğitimciler tarafından eğitim verilecek.

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