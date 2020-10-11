YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kızılay umut olmaya devam ediyor

Kızılay umut olmaya devam ediyor

MALATYA HABERLERİ  | 11.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

Malatya Genç Kızılay gönüllüleri, Kurşunlu Mahallesinde şimdiye kadar sinema ile hiç tanışmamış engelli çocuklara büyük bir jest yaptı.Doğal afetlerde ön saflarda görünen, kan ihtiyacını karşılamak için hamiliği üstlenen Türk Kızılayı, her alanda vatandaşa umut oluyor.

Kızılay umut olmaya devam ediyor

Malatya Genç Kızılay gönüllüleri, Kurşunlu Mahallesinde şimdiye kadar sinema ile hiç tanışmamış engelli çocuklara büyük bir jest yaptı.
Doğal afetlerde ön saflarda görünen, kan ihtiyacını karşılamak için hamiliği üstlenen Türk Kızılayı, her alanda vatandaşa umut oluyor. Malatya Genç Kızılay gönüllüleri, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesinde engelli çocukların sinema talebini geri çevirmedi. Gönüllülerden oluşan ekip teçhizatları sırtladı ve Kurşunlu Mahallesinin yolunu tuttu. Hayatında beyaz perdeyi görmeyen küçük yüreklere açık hava sineması kurmak için hazırlanırken, hava muhalefeti ile karşılaşıldı.
Pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kapalı alanda düzenlenen etkinlikte, sinema ile hiç tanışmamış çocuklar da unutulmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:18
İkindi
15:29
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Adafı Eczanesi
Merkez
Annem Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Arguvan’da okullara korona denetimi
Arguvan’da okullara korona denetimi
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Adıyaman Emniyet Müdürü Fikret Salmaner’in Acı Günü
Adıyaman Emniyet Müdürü Fikret Salmaner’in Acı Günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.