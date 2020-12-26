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Kızılay’dan Kurtalan’da yardıma muhtaç ailelere yardım

SİİRT HABERLERİ  | 26.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Siirt’in Kurtalan İlçe Şubesi, yeni doğum yapan annelere hoş geldin paketi hediye etti.Kızılay Siirt Şubesi tarafından yapılan çalışma ile Devlet Hastanesinde doğum yapan ihtiyaç sahibi anne ve bebeklerine dağıtılmak üzere sevgi bohçası paketlerini hastane yetkililerine teslim etti.

Kızılay’dan Kurtalan’da yardıma muhtaç ailelere yardım

Türk Kızılayı Siirt’in Kurtalan İlçe Şubesi, yeni doğum yapan annelere hoş geldin paketi hediye etti.
Kızılay Siirt Şubesi tarafından yapılan çalışma ile Devlet Hastanesinde doğum yapan ihtiyaç sahibi anne ve bebeklerine dağıtılmak üzere sevgi bohçası paketlerini hastane yetkililerine teslim etti. Kızılay Kurtalan Şube Başkanı Tacettin Lale, hayırseverlerin kendilerine yapmış olduğu bağışlarla Kurtalan Devlet Hastanesine sevgi bohçası dağıttıklarını söyledi. Lale, ’’Hastane ile yapmış olduğumuz protokol gereği ilk etapta doğum yapmış annelere yeni doğan bebeklere hem anneye yetecek kadar hem bebeğe yetecek kadar 2 aylık hijyen paketi ve içinde bebeğe yetecek kadar alt bezi, zıbını, pijaması ve kremleri hediye ettik. Bunu bugün ailelere teslim ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de Kurtalan ilçemize de ihtiyaç sahibi anne ve bebeklere sevgi bohçası dağıtacağız. Doğum yapan anne ve doğan bebeklere sağlık mutluluk ve esenlik dileriz’’ dedi.

Kızılay’dan Kurtalan’da yardıma muhtaç ailelere yardım

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