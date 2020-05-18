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Kızılay’dan tarım işçilerine gıda yardımı

ADANA HABERLERİ  | 18.05.2020 09:39 | Son Güncelleme

Adana’da Kızılay ekibi, tarım işçilerine gıda kolisi dağıtıp, onlarla iftar yaptı.Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca ile birlikte evlerinden kilometrelerce uzakta tarlalarda çalışan ve çadırda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Adana’da Kızılay ekibi, tarım işçilerine gıda kolisi dağıtıp, onlarla iftar yaptı.
Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca ile birlikte evlerinden kilometrelerce uzakta tarlalarda çalışan ve çadırda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Kızılay ekibi sofra kurup tarım işçileri ile birlikte iftar yaptı. İftarın ardından da tarım işçilerine gıda kolisi yardımı yaptı. Tarım işçileri bu virüs döneminde bile tarımın sekteye uğramaması için çalıştıklarını bu nedenle evlerinden kilometrelerce uzakta çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını belirtip, bugünlerde kendilerini unutmayan Kızılay yetkililerine teşekkür ettiler.
Saygılı ise Ramazan ayı boyunca Kızılay’ın elinin değmediği yetim, öksüz, kimsesiz, muhtaç insanların kalmaması için mücadele verdiklerini tarım işçilerini bu kapsamda ziyaret edip hem beraber iftar yaptıklarını hem de gıda kolisi verdiklerini sadece Ramazan ayında değil her zaman tarım işçilerinin yanlarında olduklarını söyledi.

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