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Kızılay’la Yayla Şenlendirme Projesi hayata geçti

OSMANİYE HABERLERİ  | 19.08.2020 15:40 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından "Kızılay’la Yayla Şenlendirme Projesi" kapsamında Zorkun Yaylası’nda çocuklara hediye dağıtıldı.Şube Başkanı Mehmet Meke, proje kapsamında Zorkun Yaylası’nda çocuklara hediye dağıtımı yapıldığını söyledi.Meke, "Zorkun Yaylasında, Şube Denetçimiz Osman Türk ve eşi Kızılay gönüllüsü milli sporcu Hatice Kalencik Türk’ün başarılı organizasyonu ile çocuklarla buluşturması harika anlar yaşattı.

Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından "Kızılay’la Yayla Şenlendirme Projesi" kapsamında Zorkun Yaylası’nda çocuklara hediye dağıtıldı.
Şube Başkanı Mehmet Meke, proje kapsamında Zorkun Yaylası’nda çocuklara hediye dağıtımı yapıldığını söyledi.
Meke, "Zorkun Yaylasında, Şube Denetçimiz Osman Türk ve eşi Kızılay gönüllüsü milli sporcu Hatice Kalencik Türk’ün başarılı organizasyonu ile çocuklarla buluşturması harika anlar yaşattı. Kızılay’ın güler yüzlü üyesi Hatice Dönmez Yiğit’in komşu çocukları ile buluşturmasıyla oluşan Kızılay’a koşan çocukların coşkusu doruktaydı. Kızılay hediyelerini alan çocuklar, sevinçlerini Yaşasın Kızılay diyerek gösterdi " dedi.

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