YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kızılcahamam’da AOSEO’dan birlik ve beraberlik semineri

Kızılcahamam’da AOSEO’dan birlik ve beraberlik semineri

ANKARA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO), Kızılcahamam’da “Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri” düzenledi.AOSEO Kızılcahamam’da bir otelde “Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri” düzenledi.

Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO), Kızılcahamam’da “Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri” düzenledi.
AOSEO Kızılcahamam’da bir otelde “Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri” düzenledi. Ankara Şaşmaz Oto Sanayi esnafının sorunlarının konu edinildiği programda konuşan AOSEO Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Şaşmaz Oto Sanayiine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bölgedeki sorunların çözülmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan sözü aldı.
Programda esnaflara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara Oto Sanatkarları Esnafını birlik ve beraberlik içerisinde olmalarından ve başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Ankara Oto Sanayii esnafının her zaman yanında olacaklarını dile getiren Yavaş, esnafın iş hacimlerini daha çok genişletip istihdamı artırmaları için destekçisi olacaklarını da belirtti.
Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AOSEO Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara oda başkanları, STK’ler ve çok sayıda Şaşmaz esnafı katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Ankara Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
13:04
İkindi
16:20
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Lalem Eczanesi
Cankaya
Bihter Eczanesi
Cankaya
Birinci Eczanesi
Yenimahalle
Bersis Eczanesi
Mamak
Nurefşan Eczanesi
Mamak
Bilir Eczanesi
Cankaya
Belen Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP Ankara İl Başkanlığında seçim süreci

CHP Ankara İl Başkanlığında seçim süreci

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.