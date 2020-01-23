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Kızılcahamam’da sıfır atık kampanyası

ANKARA HABERLERİ  | 23.01.2020 21:14 | Son Güncelleme

Kızılcahamam Belediyesi “Sıfır Atık” projesi kapsamında, geri dönüşebilir atıkları toplama kampanyası düzenledi.Kızılcahamam Belediyesi, geri dönüşebilir atıkları toplama kampanyası düzenledi.

Kızılcahamam Belediyesi “Sıfır Atık” projesi kapsamında, geri dönüşebilir atıkları toplama kampanyası düzenledi.
Kızılcahamam Belediyesi, geri dönüşebilir atıkları toplama kampanyası düzenledi. “Sıfır Atık” projesi kapsamında, Geri Dönüşebilir Atık Toplama Kampanyası İçin Sıfır Atık Birimi tarafından Kızılcahamam Belediyesi önünde etkinlik çadırı kuruldu. Ayrıca, ilçede duyurular yapılarak, vatandaşlardan evlerinde ve iş yerlerinde çıkan geri dönüşebilir atıklarını belediye önündeki etkinlik çadırına getirmeleri istendi. Geri dönüşebilir atıklarını getiren vatandaşlara atık pil kutusu, doğada çözülebilen ve içerisinde doğaya katkı sağlaması için çam tohumu bulunan kalem hediye edildi ve geri dönüşüme ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Sıfır atık etkinliğine Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ, Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, sıfır atık projesinde önemli aşamalar kat ettiklerini belirterek, “İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için başlatılan Sıfır Atık uygulamasında pilot ilçe olarak seçilen Kızılcahamam’da geleceğimize bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye için örnek olacağız.” dedi.
Ayrıca, etkinlik çadırında bir süre daha vatandaşlardan geri dönüşüm atıklarının toplanmaya devam edeceği belirtildi.

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