Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer! Ömer'e partner geliyor

Show Tv'nin cuma akşamları izleyicileri ekranı başına kitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümlerinde yer alan Apo ile Alev'in aşkı sosyal medyayı sallamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reyting rekortmeni diziye bomba oyuncu katılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE FLAŞ OYUNCU

Yılın en yüksek reytingine imza atan Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibine flaş bir oyuncu katılıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü seyirciyle buluştu. Ketche’nin yönettiği Gold Film imzalı dizinin kadrosuna önemli bir karakter katılıyor. 'Görkem' karakterine hayat verecek oyuncu için titiz bir cast çalışması yapıldı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleminden çıkan dizide 'Görkem' rolüne Özge Özacar canlandıracak. Özacar’ın Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına gireceği öğrenildi. Bu gelimenin ardından dizideki tansiyonun giderek artacağı düşünülüyor.







