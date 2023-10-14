MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nde eğreti gelin şoku! Pembe'nin o sahnelerine tepki yağdı 'Bu kadarı da arsızlık'

Kızılcık Şerbeti'nde eğreti gelin şoku! Pembe'nin o sahnelerine tepki yağdı 'Bu kadarı da arsızlık'

14.10.2023 09:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle adından söz ettiriyor. İkonik karakterlerin bir arada olduğu dizinin son bölümünde yaşanan bir sahne sosyal medyada olay oldu. O anlara büyük tepki geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Pembe'nin oğlu için evlenmeden önce bir kadın tutmak istediği sahneler büyük ses getirdi.

kizilcik-serbeti-yeni-bol-357_2-41

Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Pembe karakteri her hafta gündem olmaya devam ediyor.

kizilcikserbeti-afis-dz221

Yayınlanan yeni bölümde Pembe'nin oğlu Mustafa için kız baktığı sahneler gündem oldu.

56611a60-ea94-4565-aaca-507f8d78c96d

Bir tanıdığıyla sohbetinde Mustafa için 'Bu çocuk evliliği nasıl yapacak. Malum gerdek gecesi var' demesi üzerine karşısındakinin 'Evlenmeden önce bir kadın getir eve. O öğretir her şeyi' cevabı büyük tepki topladı.

c946c438-623b-4794-a559-dc67ded8db8d

O anları gören izleyiciler 'Bu kadarı da arsızlık', 'Pembe Hanım sen ne yapıyorsun', 'Şaşırdılar iyice', 'Bu nasıl rezil bir sahne', 'Böyle bir olay mı var ya', 'Önüne gelene ahlak satan, namus bekçisi Pink panter, Mustafa'ya cinsellik öğretsin diye eve hizmetçi almış... Hani marjinal bizdik!' gibi yorumlarda bulundular.

4704733b-e1a5-4f3b-a2a6-04fedc89e0d9

876959b2-5eec-4d7d-81e6-59521598a1cd


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rapçi sevgilisiyle aşk pozları! Beğeni yağdıRapçi sevgilisiyle aşk pozları! Beğeni yağdı
Kardeş hesaplaşması sosyal medyayı salladı!Kardeş hesaplaşması sosyal medyayı salladı!
O sahneler geceye damga vurdu! Destek yağdı O sahneler geceye damga vurdu! Destek yağdı
Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu sosyal medya ele istedi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.