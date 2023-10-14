Kızılcık Şerbeti'nde eğreti gelin şoku! Pembe'nin o sahnelerine tepki yağdı 'Bu kadarı da arsızlık'

Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Pembe'nin oğlu için evlenmeden önce bir kadın tutmak istediği sahneler büyük ses getirdi.

Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Pembe karakteri her hafta gündem olmaya devam ediyor.

Yayınlanan yeni bölümde Pembe'nin oğlu Mustafa için kız baktığı sahneler gündem oldu.

Bir tanıdığıyla sohbetinde Mustafa için 'Bu çocuk evliliği nasıl yapacak. Malum gerdek gecesi var' demesi üzerine karşısındakinin 'Evlenmeden önce bir kadın getir eve. O öğretir her şeyi' cevabı büyük tepki topladı.

O anları gören izleyiciler 'Bu kadarı da arsızlık', 'Pembe Hanım sen ne yapıyorsun', 'Şaşırdılar iyice', 'Bu nasıl rezil bir sahne', 'Böyle bir olay mı var ya', 'Önüne gelene ahlak satan, namus bekçisi Pink panter, Mustafa'ya cinsellik öğretsin diye eve hizmetçi almış... Hani marjinal bizdik!' gibi yorumlarda bulundular.



