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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih Doğa'yı aldattı! Sevişme sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

06.05.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne Fatih'in Doğa'yı aldattığı sahne damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan o sahneye adeta yorum yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih Doğa'yı aldattı! Sevişme sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin her bölümünde ayrı bir heyecan yaşanıyor. Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümü yine sosyal medyada çok konuşuldu.

Fatih, birlikte davete gideceği eşi Doğa'nın kıyafetini gidecekleri yere uygun bulmadıklarını söylerek tepki gösterdi. Doğa ise Fatih'in tavrından rahatsız olduğu için davete katılmaktan son anda vazgeçti.

Fatih'in davete gideceğini öğrenen Aylin ise plan yaparak etkinliğe katıldı. "Ne halin varsa gör" diyerek evden ayrılan Fatih, davette bir süredir yakınında olan Aylin ile karşılaştı.

Planını devreye sokan Aylin, Fatih'i evine kahve içmeye davet etti. O sırada eşine tepki gösterdiği için pişman olan Doğa da eşinden özür dilediği bir video çekerek gönderdi.

sevişme sahnesi 3

SEVİŞME SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Ancak Fatih evine gittiği Aylin ile birlikte oldu. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'yı Aylin ile aldattığı sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepki gösteren izleyiciler, Doğa'nın Fatih'i affetmemesi gerektiğini belirten twetler attılar.

sevişme sahnesi

Sosyal medyada; 'Doğa Fatih'ten boşanmalısın', 'Erkeklerden nefret ediyroum', 'Doğa Fatih'ten boşanmazsa bir daha izlemem' gibi yorumlar yapıldı.

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