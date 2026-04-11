Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman olumsuz yorumlara sitem etti

Reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz'de Eleni rolüne hayat vererek bir anda yıldızı parlayan Ava Yaman ne yapsa olay oluyor. Son olarak fotoğraf paylaşan ve gelen yorumlar üzerine fotoğraflarını silen Ava Yaman ilk kez açıklama yaptı.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si sosyal medya paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlara şu sözlerle sitem etti:

“Ben isterim ki oyunculuğumla, sesimle ilgili yorumlar yapılsın. Çünkü özgürlük var deniliyor, bu da benim özgürlüğüm. Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim.”

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Ava Yaman'ın yaşı da sık sık gündeme geliyor.19 Kasım 2006 doğumlu olan oyuncu Ava Yaman, 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır.