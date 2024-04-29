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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun küs olduğunu itiraf etti! "Cannes'da barıştılar"

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun küs olduğunu itiraf etti! "Cannes'da barıştılar"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 07:28
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Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun arasında kısa süreli bir aşk olduğu iddia ediliyordu. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ikilinin küs olduğunu ve yeni barıştığını söyledi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun küs olduğunu itiraf etti! "Cannes'da barıştılar"

Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih rolüyle gündemde olan Doğukan Güngör, eski sevgilisiyle ve rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'yla yaşadığı iddia edilen öpüşme krizine göndermede bulunmasıyla dikkat çekmişti.

Güngör Cannes'a eski aşkını övünce yeniden gündem olmuştu.

Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi! Sözleri olay oldu Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi! Sözleri olay oldu

"DOĞUKAN BİR ADIM ATTI"

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Birsen Altuntaş'ın programına konuk oldu. Civelek konuşmasında "Sıla ve Doğukan ikisini de çok severim arkadaş olarak ama tabii ki Doğukan'la daha yakınım" dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek "Daha önce bir arkadaşlıkları olmuş sonra küsmüşler şu an barıştıkları için çok mutlu oldum, Cannes'da barıştılar zaten. Cannes'da düzeldiler. Doğukan bir adım attı bence olgunluk gösterdi" ifadelerini kullandı.

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Feyza Civelek anne ele doğukan güngör
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