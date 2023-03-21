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"Maneviyatım ağır basıyor!" demişti! Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi! Desteklediği partiyi de açıkladı

21.03.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla çok konuşuluyordu. Son olarak ''Bu camia bana uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı" diyerek sahneleri bırakan Tuğçe Tayfur defalarca kez ayrıldığı nişanlısıyla yeni pozunu paylaştı. Tuğçe Tayfur'un başörtülü pozu gündem oldu. Tayfur desteklediği partiyi de açıkladı.

"Maneviyatım ağır basıyor!" demişti! Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi! Desteklediği partiyi de açıkladı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahneleri bıraktığını duyuran Ferdi Tayfur'un kızı "Maneviyatım ağır basıyor" demişti.

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Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu silmiş ve bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Burak Kalfa ile de yollarını ayırmıştı. Bir küs bir barışık olduğu nişanlısıyla barışan Tuğçe Tayfur son pozuyla dikkat çekti.

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"NECLA NAZIR'IN GENÇLİĞİ GİBİ"

Tuğçe Tayfur annesinin yolundan gitti ve tesettüre girdi. Siyah başörtüsü ve şapkayla poz veren Ferdi Tayfur'un kızına beğeni yağdı. Tayfur'u görenler "Şapkasız daha iyi", "Necla Nazır'ın gençliği gibisin" yorumlarında bulundu.

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MEMLEKET PARTİSİ PAYLAŞIMI

Tuğçe Tayfur ayrıca desteklediği partiyi de paylaştı. Ferdi Tayfur'un kızı Muharrem İnce'yi de etiketleyerek nişanlısının partiye dahil olduğunu paylaştı.

MEMLEKET

"İÇKİLİ ORTAMLARI KALDIRAMIYORUM"

Tuğçe Tayfur daha önce yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz annem ben çok küçük yaşlardayken maneviyetı ile ön planda olmaya başladı. Ergenlik dönemimle birlikte onun değişimini fark ettim. Her zaman onun hayatı cazip geliyordu bana açıkcası. Sanırım artık maneviyatım çok ağır basıyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum o ayrı bir şey ama o içkili ortamları artık kaldıramıyorum" demişti.

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Ferdi Tayfur Necla Nazır sosyal medya ele

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