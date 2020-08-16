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Kızılkaya Belediyesi’nden örnek davranış

BURDUR HABERLERİ  | 16.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesi Kızılkaya Belediyesi, Kızılkaya Eğitim Kültür Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına diktiği domateslerin 250 kilogramlık ilk hasatını yaptı.

Kızılkaya Belediyesi’nden örnek davranış

Burdur’un Bucak ilçesi Kızılkaya Belediyesi, Kızılkaya Eğitim Kültür Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına diktiği domateslerin 250 kilogramlık ilk hasatını yaptı. 4 bin metrekarelik alanda dikilen domateslerden elde edilecek gelir, öğrencilere burs olarak dağıtılacak. Başkan İlkay Güngör organik olarak yetiştirilen domateslerden alarak öğrencilere destek vermek isteyen vatandaşların belediye önündeki satış noktasından organik domatesleden satın alabileceklerini söyledi.
Başkan Güngör, " Üretken belediyecilik anlayışı ile çıktığımız yolda, gelirinden elde ettiğimiz kazanç ile, Kızılkaya Eğitim Kültür Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden burs vereceğimiz öğrenciler adına ürettiğimiz domateslerin ilk hasatını yaptık. Organik yayla domateslerin tadına bakmak ve öğrencilerimize destek olmak isteyenler için belediye önünde satışlarımız başlamıştır." dedi.

Kızılkaya Belediyesi’nden örnek davranış

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