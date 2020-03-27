Kızıltepe’de köyde yaşayan yaşlılardan ’evde kal Türkiye’ çağrısına Kürtçe klipli destek

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılar ‘evde kal Türkiye’ çağrısına destek vermek için Kürtçe klipte oynadı. Görüntülerde yaşlılar, evde kalmanın öneminden bahsederken korona virüsten korunmak için kişisel temizliğe önem gösterilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kızıltepe ilçesine bağlı Çağıl köyünde yaşayan yaşlılar ‘evde kal Türkiye’ çağrısına destek vermek için kamera karşısına geçti. Yaşlılar, korona virüsünden korunmak için evde kalmanın öneminden ve kişisel temizlikten bahsetti. Görüntüleri çeken Hasan Karahan çektiği kısa videolarla Türkçe bilmeyen yaşlılara korona virüsünden korunma yöntemini sanatsal çalışmaları ile aktarmaya çalıştığını ifade etti. Videolarında yaşlılara yer vererek ilgi uyandırmak istediğini anlatan Karahan, “Bu sayede korona virüsünden haberi olmayan birçok yaşlımızı bilgilendirmiş olduk. Virüsün önlemler alınmaz ise ne kadar tehlikeli olabileceğini anlattık” dedi.

Kendisini bu çalışmaya iten temel faktörün korona virüsünün yaşlılar üzerindeki etkisi olduğunu belirten Karahan, “Günümüzde köylerimizin tamamını neredeyse yaşlılar oluşturuyor. Gençlerin çoğu metropol şehirlerde veya şehir dışında çalışarak ailelerine ekonomik katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı Türkçe bilmeyen yaşlı vatandaşlarımızı durumun ciddiyetini de göstererek çektiğim videolarda onları ana dilleri ile konuşturup virüs hakkında bilgilendirmeye çalışıyorum” diye konuştu.

Yaptığı çalışmanın olumlu etkilerini gördüklerini ifade eden Karahan videoları eş, dost bağlantısı ile genelde whatsap üzerinden yaşlılara ulaştırmaya çalıştığını belirtti. Bu sayede farkındalık oluşturan Karahan çoğu yaşlının selamlaşırken tokalaşmadığını, belli bir mesafede bir birleri ile iletişim kurduğunu ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını vurguladı.