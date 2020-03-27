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Kızıltepe’de köyde yaşayan yaşlılardan ’evde kal Türkiye’ çağrısına Kürtçe klipli destek

MARDİN HABERLERİ  | 27.03.2020 12:26 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılar ‘evde kal Türkiye’ çağrısına destek vermek için Kürtçe klipte oynadı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılar ‘evde kal Türkiye’ çağrısına destek vermek için Kürtçe klipte oynadı. Görüntülerde yaşlılar, evde kalmanın öneminden bahsederken korona virüsten korunmak için kişisel temizliğe önem gösterilmesi gerektiği belirtiliyor.
Kızıltepe ilçesine bağlı Çağıl köyünde yaşayan yaşlılar ‘evde kal Türkiye’ çağrısına destek vermek için kamera karşısına geçti. Yaşlılar, korona virüsünden korunmak için evde kalmanın öneminden ve kişisel temizlikten bahsetti. Görüntüleri çeken Hasan Karahan çektiği kısa videolarla Türkçe bilmeyen yaşlılara korona virüsünden korunma yöntemini sanatsal çalışmaları ile aktarmaya çalıştığını ifade etti. Videolarında yaşlılara yer vererek ilgi uyandırmak istediğini anlatan Karahan, “Bu sayede korona virüsünden haberi olmayan birçok yaşlımızı bilgilendirmiş olduk. Virüsün önlemler alınmaz ise ne kadar tehlikeli olabileceğini anlattık” dedi.
Kendisini bu çalışmaya iten temel faktörün korona virüsünün yaşlılar üzerindeki etkisi olduğunu belirten Karahan, “Günümüzde köylerimizin tamamını neredeyse yaşlılar oluşturuyor. Gençlerin çoğu metropol şehirlerde veya şehir dışında çalışarak ailelerine ekonomik katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı Türkçe bilmeyen yaşlı vatandaşlarımızı durumun ciddiyetini de göstererek çektiğim videolarda onları ana dilleri ile konuşturup virüs hakkında bilgilendirmeye çalışıyorum” diye konuştu.
Yaptığı çalışmanın olumlu etkilerini gördüklerini ifade eden Karahan videoları eş, dost bağlantısı ile genelde whatsap üzerinden yaşlılara ulaştırmaya çalıştığını belirtti. Bu sayede farkındalık oluşturan Karahan çoğu yaşlının selamlaşırken tokalaşmadığını, belli bir mesafede bir birleri ile iletişim kurduğunu ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını vurguladı.

"Devletin dediğini yapmak bizim faydamıza"
Klipte oynayan 65 yaşındaki Şeyhmus Efe, "Şimdiye kadar evde durmuyorduk, sabah çıkıp akşam eve geliyorduk. Şimdi yaşlılar için sokağa çıkma yasağı çıktı. Evde kaldığımız için eşlerimizde sevindi. Devlet bu uygulamayı bizim için yaptı. Devlet bunu bizim menfaatimiz için söyledi. Birbirinizi öpmeyin, ellerinizi tutmayın. Evde kalmak daha iyidir. Devletin dediğini yapmak bizim faydamıza olacak. Dünyada birçok insan bu virüsten ölüyor. 1-2 ay evde kalmak daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

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