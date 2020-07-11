YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kızıltepe’de üç büyük proje için imzalar atıldı

Kızıltepe’de üç büyük proje için imzalar atıldı

MARDİN HABERLERİ  | 11.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanıp GAP’a sunulan ve desteğe hak kazanan 3 proje için GAP İdaresi ile protokol imzalandı.2020 yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 3 proje için imzalar atıldı.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanıp GAP’a sunulan ve desteğe hak kazanan 3 proje için GAP İdaresi ile protokol imzalandı.
2020 yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 3 proje için imzalar atıldı. Bölgede ilk olan kadın kooperatifinin ilk projesi de desteğe hak kazandı. Mezopotamya Çilek Bahçeleri Projesi, Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çilek üretimi ile GAP İdaresi tarafından desteğe hak kazanan projelerden biri oldu. Kadın girişimcileri bir araya getiren proje kadınların gücüne güç katıyor.
Desteğe hak kazanan diğer projeler, Mobil Koyun-Keçi Yıkama Banyoluğu ve Güneş Paneli ile Mutlu Arıcılar projeleri oldu. Mobil Koyun-Keçi Yıkama Banyoluğu Projesinde seyyar bir banyolukla ilaçlı su kullanılarak, koyun ve keçiler dezenfekte edilecek. Mardin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığındaki Güneş Paneli ile Mutlu Arıcılar Projesinde 7 gezginci arıcı ile güneş panelli, buzdolabı ve 7 portatif karavan dağıtılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Mardin Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:16
Sabah
04:59
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:46
Yatsı
21:22

Mardin Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Azizoğlu Eczanesi
Artuklu
Doğa Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Dilmen Eczanesi
Nusaybin
Yavuzlar Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kızıltepe’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kızıltepe’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.