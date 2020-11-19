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KKK darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA HABERLERİ  | 19.11.2020 19:48 | Son Güncelleme

Duruşmada, emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü derdest edenler arasında bulunduğu belirtilen eski üsteğmen Oğuzhan Çelikoğlu esasa ilişkin savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü derdest edenler arasında bulunduğu belirtilen eski üsteğmen Oğuzhan Çelikoğlu esasa ilişkin savunma yaptı.

Olay günü vazife gereği karargahta bulunduğunu öne süren Çelikoğlu, bağlı birliklere darbe içerikli mesajların çekilmesini sağlayan komutanları yalan söylemekle suçladı ve sisteme şifre girilmesiyle bunun önlenebileceğini dile getirdi.

Darbe girişimi sırasında derdest edilen emekli Tümgeneral Gençtürk'ün alıkonulması konusunda sanık eski tuğgeneral Erhan Caha ile aralarında bir görüşme gerçekleşmediğini ileri süren Çelikoğlu, bu yönde kimseden emir almadığını söyledi.

Gençtürk'e, "Genelkurmay Başkanı adına tutuklandığı"nın söylenmesi üzerine duruma karşı çıkmadığını ve karşısındaki ekibin başında olan yarbaya itiraz etmediğini öne süren Çelikoğlu, bu saatlerde darbe girişiminden habersiz olduğunu savundu.

Darbe girişiminden habersiz olduğundan, yaşananlardan şüphelenmediğini dile getiren Çelikoğlu, yarbay tarafından verilen emir üzerine Gençtürk'ün ellerini bağladığını anlattı.

Olay günü kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini ifade eden Çelikoğlu, suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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