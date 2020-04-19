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KKTC'den gelecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

MUŞ HABERLERİ  | 19.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler: - "Sosyal izolasyona dikkat edecek şekilde tedbirlerimizi aldık. Misafirlerimize otel hizmeti sunarak ağırlayacağız ve mutlu bir şekilde uğurlayacağız"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Muş'a getirilecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla KKTC'den kalkan uçakla Muş'a getirilecek Türk vatandaşlar için hazırlıklar tamamlandı.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinada kalacak misafirler için odalara, el dezenfektanı, temizlik malzemeleri, havlu, terlik, çay, şeker, diş fırçası ve diş macunu bırakıldı.

Yurttaki hazırlıkları inceleyen Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kıbrıs'tan gelecek misafirler için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını ifade eden Güler, "Kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, el dezenfektanından seccadesine, yemeğinden ara öğünlerine kadar her türlü ihtiyaçları hazır. Sosyal izolasyona dikkat edecek şekilde tedbirlerimizi aldık. Misafirlerimize otel hizmeti sunarak ağırlayacağız ve mutlu bir şekilde uğurlayacağız." dedi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina KKTC Muş Yurt

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