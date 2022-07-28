Klimada faturayı düşüren üç kritik adım; doğru ürün, doğru montaj, düzenli bakım

İSTANBUL (AA) - Daikin uzmanları, artan elektrik faturalarına karşı konfor ve tasarruftan taviz vermeden serinlemenin mümkün olduğunu söylüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kaliteden ödün verilmemesi gerektiğini anlatan uzmanlar, doğru ürün seçimi ve doğru montaj çok önemli olduğunu belirtti.

Uzmanlar, "Klima kullanımında 1 derecelik farkla yüzde 5 ila 10 arasında enerji tasarrufu sağlanabilir. Klima kullanırken düzenli olarak cihaz ve filtre bakımı da enerji maliyetlerini düşürür." ifadelerini kullandı.

Klima alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Daikin uzmanları, bu işin birinci kuralının kaliteden ödün vermemek olduğunu açıkladı.

Mekanın büyüklüğüne uygun olmayan ve yanlış monte edilen cihazların hem çok enerji harcadığını hem de sık arızalandığını anlatan uzmanlar, doğru firmalarla çalışmanın önemine dikkati çekiyor.

Klimalarda düzenli bakım yaptırılmasının önemine değinen Daikin uzmanları, "Filtresi temizlenmemiş klimalarda hava akışı zorlaşır, bu nedenle de klimaların performansı düşer. Böyle bir durumda cihaz kullandığı elektrikle doğru orantılı olarak ısıtma-soğutma yapamaz. Bu da gereksiz yere elektrik faturasını artırır. O nedenle bakım çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Konfor ve tasarruftan taviz vermeden serinlemenin mümkün olduğunu vurgulayan uzmanlar, şunları kaydetti:

"İlk kez klima alıyorsanız fiyatı elbette sizi etkileyecektir. Ancak kullanmaya başladıktan sonra tasarımı, performansı, enerji tasarrufu, sessiz çalışması gibi özellikler de çok önemli olacak."

Klimadan tam verim alabilmek için klimanın kurulacağı alanın metrekaresi, izolasyon durumu, cephesi, camların durumu gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Daikin uzmanları, montaj öncesinde keşfe gelecek uzmanların bunlara çözüm sunabileceğini belirtti.

Daikin uzmanları, klima kullanımında 1 derecelik farkla yüzde 5 ila 10 arasında enerji tasarrufu sağlanabileceğine vurgu yapıyor.

Günlük veya haftalık programlama modu olan klimaların tercih edilmesini öneren uzmanlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Klimanızı ortamda bulunmadığınız zamanlarda kapanmasını ve bulunduğunuz zamanlarda açılmasını sağlayacak şekilde programlayın. Hatta, online uygulamalar sayesinde klimanızı akıllı kontrol sistemlerinize entegre edebilirsiniz. Böylece evde olun veya olmayın, cep telefonunuzdan klimanızın kontrolünü istediğiniz zaman sağlayın.

Klimalarda enerji tüketimi en az olan A++ ve A+++ sınıfı klimaların tercih edilmesini öneriyoruz. Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlayarak daha hızlı serinlik elde edilmez. Ortalama 24-26 derece olması gereken değerlerdir. Düşürdüğünüz her bir derece, klimanın elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 10 artıracaktır.

Nemli günlerde klimanızı nem alma modunda çalıştırın. Çok sıcak günlerde perde, jaluzi ve kepenkler ile güneşin ısısını keserek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 10 yıldan eski olan klimaların mümkünse yenilenmesini sağlayın. Eski klimalar aynı soğutma performansı için yeni klimalara oranla yüzde 40 daha fazla enerji harcar."

Klimanın ilk günkü verimiyle ve uzun yıllar güvenle çalışması için düzenli bakımın şart olduğunu anlatan uzmanlar, klimaların bakımlarını yılda en az bir kere yaptırmanın, cihazın ilk günkü gibi verimli çalışmasına olanak verirken aynı zamanda bir dizi avantajı da beraberinde getirdiğini açıkladı.

Daikin uzmanları, cihaz az kullanılsa bile hem iç ortam hem de dış ortam havasına maruz kalarak serpantin ve filtrelerin tıkanması mümkün hale geldiğini belirtti.

Uzmanlar, "Nasılsa az kullanıyorum diyerek bakımı ihmal etmeniz performansı ve güvenli kullanımı olumsuz etkiler. Filtre başta olmak üzere yapılacak klima bakımı iç ortam havasının sağlıklı olmasını sağlar. Daikin’in patentli özel filtre ve hava temizleme teknolojileri havayı yüzde 99,9 oranında temizleyebilir. Klimanın performansını artırarak enerji tasarrufuna olanak verir." açıklamasında bulundu.

