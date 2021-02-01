Klimadan çıkan yangın evi küle çeviriyordu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde klimanın tutulması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki evde, klimanın dış ünitesinin tutuşması neticesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin dış cephesini sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu. Çıkan yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.

