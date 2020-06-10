KMÜ’de çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği doktora programı açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programı açıldı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile KMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programının açılması onaylandı. Böylece üniversitede eğitim-öğretim verilen toplam lisansüstü program sayısı 67’ye ulaşırken son üç yılda açılan lisansüstü program sayısı da 50’yi buldu.

"KMÜ’yü sağlık alanında daha da güçlendireceğiz"

Yeni açılan doktora programının hayırlı olmasını dileyen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “2018 yılı şubat ayında Sağlık Bilimleri Enstitümüzü kurmamızın ardından kısa sürede enstitümüz bünyesinde üç farklı yüksek lisans programı açarak eğitim-öğretime başladık. Aynı yıl açtığımız Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programının ardından geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programının açılması da onaylandı. Sağlık Bakanlığımızın ‘21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık’ hedeflerine KMÜ olarak destek vermek, ayrıca bu kadar yaygın çalışma alanı olan bir mesleğin mensuplarına daha fazla lisansüstü eğitim olanağı sunmak temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Rektör Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini sağlık alanında daha da güçlendirmek istediklerini sözlerine ekleyerek üniversitenin sağlık alanındaki yetkinliğini her geçen gün artırmayı hedeflediklerini belirtti.

