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KMÜ’nün 19 projesi TÜBİTAK’tan destek alacak

23.03.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A ve 2209-B programları çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

KMÜ’nün 19 projesi TÜBİTAK’tan destek alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin (KMÜ) 2209-A ve 2209-B programları çerçevesinde 9 projesi destek almaya hak kazandı. KMÜ 2209-A programına 18 proje ile 2209-B programına ise 2 proje ile başvuru yaptı. Yapılan başvuru sonucunda ’2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ çerçevesinde Eğitim Fakültesinden 4, Mühendislik Fakültesinden 4, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 4, Spor Bilimleri Fakültesinden 1, Tıp Fakültesinden 1, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan 1 ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan 2 olmak üzere toplam KMÜ’nün 17 projesi destek almaya hak kazandı. Ayrıca yine ’2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ çerçevesinde ise üniversitenin Mühendislik Fakültesinden 2 projesi listede yer alıyor.

Üniversitenin yükselen başarı grafiğine vurgu yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, projeleri ile destek almaya hak kazanan tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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