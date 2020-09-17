KMÜ’ye yeni doktora programı açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı açıldı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı açılması onaylandı. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programının açılmasıyla birlikte KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü program sayısı 22’ye yükselirken üniversitedeki toplam lisansüstü program sayısı da 72 oldu.

“Ülkemizin otomotiv ve sanayi atılımlarına paralel bir doktora programını KMÜ’ye kazandırdık”

Yeni açılan doktora programının hayırlı olmasını dileyen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "2018 yılı başlarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın onayıyla Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programımızı açmıştık. Eğitim-öğretim verdiğimiz her alanda hedeflerimizi büyüterek üniversitemizi bir adım daha ileriye taşımak amacıyla yeni lisansüstü programlar açmaya devam ediyoruz. Metal bilimi ve malzeme mühendisliği, günümüzde oldukça geniş bir alana hitap etmekte olup inşaat mühendisliğinden uçak üretimine, otomotiv mühendisliğinden savunma sanayine kadar birçok alanda ülkemize fayda sağlayabilecek bir bilim dalıdır. Ülkemizin özellikle son dönemlerde otomotiv ve savunma sanayi alanlarında yapmış olduğu atılımlara paralel yönde bir doktora programını üniversitemize kazandırmak bizim için gurur verici bir durum. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin ve bölgemizin gereksinimleri doğrultusunda yeni akademik birimlerimizle gelişimimizi sürdürmeye gayret göstereceğiz” dedi.

