Kobe Bryant'ın ölümünü 8 yıl önce Twitter'da yazdı

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria, California’da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Tüm dünyanın büyük bir şok ve üzüntüyle karşıladığı ölüm haberinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım ise dünya gündemine oturdu. ‘dotNoso’ isimli bir Twitter kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Kobe’nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce yazılması bir çok soru işaretine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ise paylaşımın tarihinin Carbon adlı bir uygulama kullanılarak değiştirildiğini savundu.

